Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе. «Изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации "Минска". Этим препятствием является "отсутствие у России политической воли»,— заявила представитель ведомства в беседе с ТАСС.

В Госдепе отметили также, что «в полной мере поддерживают усилия президента Украины» по «оживлению» переговоров. «Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом»,— добавили в Вашингтоне.

Ранее Владимир Зеленский призвал подключить к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе (Украина, Россия, Германия, Франция) еще две страны — Великобританию и США. Среди заявленных украинским лидером тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины. В Кремле пообещали изучить поступившее предложение.

Об инициативе Владимира Зеленского изменить формат переговоров читайте в колонке Дмитрия Дризе для “Ъ”.