Премьера просят разобраться с учебным процессом в СПбГУ

Студенты истфака Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выступили против приказа вуза, упраздняющего элективные курсы при наборе на них менее десяти человек, и сокращения штата преподавателей. Они обратились к депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексею Ковалеву с просьбой поддержать требования. Господин Ковалев переадресовал их обращение председателю правительства России Дмитрию Медведеву, поскольку тот является председателем попечительского совета СПбГУ.

В своем обращении к руководителю фракции «Справедливая Россия» Алексею Ковалеву, направленном председателем студенческого совета Института истории СПбГУ Лией Фарраховой, студенты просили депутата поддержать резолюцию, принятую на заседании студсовета.

В ней они требовали отменить приказ «Об установлении требований к минимальной и максимальной численности обучающихся для изучения дисциплин», согласно которому минимальная численность студентов для изучения элективных и факультативных дисциплин составляет десять человек.

«Об установлении требований к минимальной и максимальной численности обучающихся для изучения дисциплин», согласно которому минимальная численность студентов для изучения элективных и факультативных дисциплин составляет десять человек. Они просят вынести финансово-экономические причины его принятия на открытое обсуждение со студенческим советом.

финансово-экономические причины его принятия со студенческим советом. Кроме того, студенты просили прекратить «порочную и научно и педагогически вредную практику слияния кафедр под маской оптимизации» и выступили против сокращения штата преподавателей.

Лия Фаррахова объяснила “Ъ” обращение к господину Ковалеву, в частности, тем, что он является выпускником кафедры археологии истфака Ленинградского государственного университета (ЛГУ).

В ответе, который поступил от Алексея Ковалева, говорится, что копия обращения Лии Фарраховой направлена Дмитрию Медведеву. «С учетом того, что вы являетесь председателем попечительского совета университета, направляю вам копию данного обращения для рассмотрения и присоединяюсь к доводам»,— говорится в документе. На сайте СПбГУ указано, что попечительский совет способствует «комплексному развитию университета как научно-образовательного и культурного центра международного уровня, формированию и реализации его стратегии… и приращению целевого капитала». Необходимость принятия приказа о минимальной численности студентов, напомним, обосновывалась программой мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности СПбГУ.

Дмитрий Медведев является выпускником юридического факультета университета. Около десяти лет он преподавал гражданское и римское право в ЛГУ, а затем — в СПбГУ. Год назад господин Медведев выступил с предложением создать единый кампус университета, чтобы «сконцентрировать возможности вуза в одной географической точке» (сейчас университет располагается в более чем 20 зданиях, в том числе исторических, среди которых усадьба «Михайловская дача», Смольный монастырь, дворец Петра II, усадьба графов Бобринских, здание Двенадцати коллегий). Против этой инициативы активно протестовали студенты: они собрали более 20 тыс. подписей.

Масштабные реформы в СПбГУ начались в 2013 году, через пять лет после того, как ректором стал Николай Кропачев. Тогда отдельные факультеты стали преобразовывать в институты, что позволяло вернуть подразделениям статус юридических лиц и, соответственно, право самостоятельно распоряжаться имуществом и бюджетом. Однако такая реформа, по мнению некоторых сотрудников и студентов, приводила к потере самостоятельности, поскольку главой факультета является выборный декан, а директором института — назначаемое ректором лицо. Студентам истфака СПбГУ уже удавалось противостоять изменениям: Институт истории и философии, несмотря на то что ученые советы исторического и философского факультетов в 2013 году проголосовали за объединение, так и не был создан. Сейчас в университете Институт истории и Институт философии существуют отдельно.

Напомним, универсанты с апреля протестуют против упомянутого приказа университета. Наиболее активные действия предпринимают студенты истфака, поскольку там, помимо отмены некоторых узкоспециализированных элективов, уволили около десяти преподавателей. Директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов опровергал эту информацию, утверждая, что в подразделении «регулярно проводятся конкурсы на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, в результате которых происходит постоянное частичное обновление коллектива».

В конце июня студенческий совет СПбГУ поддержал требования студсовета истфака и направил начальнику главного управления по учебной и методической работе Наталье Бойко мотивированное мнение совета обучающихся с обоснованием незаконности и нецелесообразности издания приказа, также утверждая, что он «не обеспечит системного регулирования соответствующего вопроса».

Марина Царева, Санкт-Петербург