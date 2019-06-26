Историкам сужают выбор

Студенты исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выступили против приказа вуза, упраздняющего элективные курсы при условии набора на них менее десяти студентов, а также сокращения штата преподавателей. Их поддержали представители других факультетов, где есть схожие проблемы. В Институте истории СПбГУ информацию о сокращении преподавателей опровергают, поясняя, что их уход связан исключительно с проигрышем в конкурсе на должность или с личными причинами.

Студенты исторического факультета СПбГУ сообщили о массовых сокращениях преподавателей и выступили против приказа, утвержденного в апреле первым проректором по учебной и методической работе СПбГУ Мариной Лавриковой, где говорится, что минимальная численность студентов для изучения элективных и факультативных дисциплин составляет десять человек. Студенты утверждают, что из-за этого относительно непопулярные, но важные курсы просто не откроются: так, уже не утверждены курсы по истории церкви у славянских народов, анализу памятников искусства в археологии доисторического периода, а также по историографии археологии.

В июне университет выпустил разъяснение к приказу, в котором, в частности, говорилось, что «востребованность выпускников не сводится к изучению дисциплин в малых группах». В разъяснении уточнили, что, если слушателей на курсе менее десяти человек, возможность его открытия будет выноситься на обсуждение специальной комиссии с участием заместителей начальника учебного управления и заместителей начальника управления образовательных программ. Окончательное решение, согласно разъяснению, будет приниматься первым проректором по учебно-методической работе Мариной Лавриковой.

На заседании студсовета СПбГУ начальник главного управления по учебной и методической работе Наталья Бойко не смогла разъяснить студентам, в каких именно случаях комиссия будет созываться, но отметила, что при открытии факультатива будет учитываться, насколько он важен для развития научной школы СПбГУ. Начальник отдела правового обеспечения учебной деятельности университета Марина Ишанова сообщила, что приказ будет реализован в любом случае, связав это с «финансово-хозяйственной деятельностью». «А наукой мы будем заниматься?» — спросила в ответ глава студсовета исторического факультета Лия Фаррахова. «Наукой можно заниматься и в рамках самостоятельной работы»,— парировала госпожа Ишанова, а директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов добавил, что вузовские преподаватели не репетиторы и не могут вести предмет для одного-двух студентов.

В приказе есть ссылка на программу мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности СПбГУ, принятую в марте. Самого документа на сайте университета нет, однако в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019–2020 годы указывается, что на разработку новых механизмов управления образовательными программами выделено 12,7 млн руб.

По словам госпожи Фарраховой, которые “Ъ” подтвердил один из преподавателей университета, с исторического факультета были уволены восемь преподавателей и еще шесть ушли по собственному желанию. В частности, на кафедре этнографии после этого осталось всего четыре преподавателя. Среди уволенных оказался доктор исторических наук Владимир Попов, читавший курс «Этнография Африки»,— его не допустили на должность профессора из-за недостатка публикаций с указанием СПбГУ. Также, по словам студентов, был уволен старший преподаватель кафедры археологии Антон Мурашкин, организовывавший летнюю практику для студентов на Кольском полуострове. Как пояснил “Ъ” один из преподавателей факультета истории, не так давно изменились правила проведения конкурсов на должности в университете, причем об изменениях преподавателям сообщили за месяц до их проведения: «Например, на конкурсе ассистенты должны были прочитать лекцию в присутствии комиссии, хотя по положению университета они вообще не могут читать лекции, только вести семинары»,— рассказал собеседник “Ъ”. Директор Института истории СПбГУ господин Даудов возражает, что требования по конкурсам были известны коллективу заранее и опубликованы на сайте университета еще в сентябре прошлого года. «В Институте истории СПбГУ регулярно проводятся конкурсы на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, в результате которых происходит постоянное частичное обновление коллектива,— пояснил он “Ъ”.— Последний конкурс был объявлен 22 марта 2019 года, а его итоги были подведены 30 мая 2019 года. Пять человек не были допущены к участию в конкурсе из-за несоответствия минимальным квалификационным требованиям, семь человек участвовали в конкурсе, но проиграли своим конкурентам, а два человека отказались участвовать в конкурсе по личным причинам». По словам господина Даудова, не идет речь о закрытии направлений в СПбГУ: «Университет как воспитывал, так и продолжит воспитывать разносторонне развитых, образованных специалистов высокого уровня. В случае необходимости университет практикует привлечение к преподаванию лучших специалистов в конкретной области по срочному трудовому договору. Каких-либо угроз уникальным научным школам, в том числе археологи, медиевистики и прочим, нет».

Ранее “Ъ” сообщал об увольнениях сотрудников Высшей школы экономики, в том числе Елены Сироткиной, младшего научного сотрудника лаборатории сравнительных социальных исследований и автора исследования, посвященного сторонникам Алексея Навального. В мае из программы подготовки политологов в ВШЭ исчез курс политолога Александра Кынева, который расценил это как давление со стороны руководства университета. В вузе заявили, что госпожа Сироткина не представила материалов по ее исследовательской программе и сама приняла решение об уходе, а господин Кынев имел возможность побороться за сохранение своего курса в расписании.

Марина Царева, Санкт-Петербург