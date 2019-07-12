Вице-губернаторы Петербурга получили выговор за вырубку деревьев в Муринском парке

Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, Николай Линченко и Николай Бондаренко, отвечающие за инвестиции, строительство и благоустройство в городе, получили выговоры от врио губернатора Александра Беглова за нарушение порядка реализации второй очереди «Нова Арены» в Муринском парке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Официально информация о выговорах заместителям главы города пока нигде не опубликована.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания «Анна Нова» начала вырубать деревья под строительство спорткомплекса в Муринском парке, несмотря на просьбу Смольного не делать этого до окончания инвентаризации территории.