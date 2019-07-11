«Анна Нова» начала вырубать деревья под строительство спорткомплекса в Муринском парке

Компания «Анна Нова» начала снос деревьев в рамках подготовки территории к строительству спорткомплекса в Муринском парке. Об этом в соцсетях сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

По данным «Фонтанки.ру», застройщик не нашел возможности ответить на просьбу вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова, который призывал не торопиться с вырубкой рощи в Муринском парке до окончания инвентаризации территории. Как заявил изданию представитель компании, им действительно предлагали рассмотреть отсрочку вырубки, однако «Анна Нова» не смогла найти возможность выполнить данную просьбу.

Напомним, в Муринском парке хотят построить вторую очередь «Нова Арены». Она должна быть возведена в течение трех лет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что местные жители неоднократно собирали подписи против строительства спортивного объекта на территории зеленой зоны.