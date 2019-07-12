Нижнеудинского мэра смыло уголовным делом

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении мэра пострадавшего от наводнения Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого ранее потребовал уволить вице-премьер Виталий Мутко. Причиной стал видеоролик в соцсетях, показывающий, как коммунальщики в первоочередном порядке устраняют последствия наводнения на приусадебном участке мэра. Следственные органы начали проверку в отношении господина Худоногова по обращению губернатора Сергея Левченко. Глава региона также распорядился на время ее проведения отстранить мэра от исполнения обязанностей.

Уголовное дело в отношении Сергея Худоногова СУ СКР по Иркутской области возбудило при взаимодействии с региональной прокуратурой. Нижнеудинского мэра подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). В следственный орган с просьбой проверить господина Худоногова обратился губернатор Сергей Левченко после того, как вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, потребовал увольнения мэра. Такое заявление господин Мутко сделал после того, как увидел ролик в соцсетях. Его автор снял, как коммунальщики откачивают воду и расчищают территорию возле коттеджа в Нижнеудинске.

В ролике утверждалось, что коттедж принадлежит Сергею Худоногову и работы на его территории ведутся в первоочередном порядке.

«Посмотрите, сколько коммунальщиков на него работают. Когда люди тонут, просят помощи, у него полная ограда народу»,— возмущался автор видео.

Нижнеудинский район одним из первых встретил сильное наводнение, начавшееся в регионе в результате сильных дождей и таяния снега в горах 25 июня. Сергей Худоногов руководит муниципалитетом с 1994 года. Сам он заявил, что его участок, на котором нет коттеджа, а только огород и баня, так же как и у остальных, был затоплен наводнением. «Вообще, никакой дом я не спасал, дома у меня нет. Огород есть, картошка есть. Спасать, кроме картошки, мне нечего. Все как было разваленным, так разваленное и лежит»,— сказал господин Худоногов.

Обязанности мэра Нижнеудинского района сейчас исполняет заместитель главы муниципального образования Анатолий Крупенев.

Ранее прокуратура по итогам проверки исполнения органами местного самоуправления требований законодательства о защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций возбудила дела об административном правонарушении в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко и главы Шелеховского муниципального образования Владимира Лупекина. Также ведомством внесены представления в адрес мэров города Тулуна (Тулунский район) и города Нижнеудинска, а также нескольких глав сельских поселений. Им указано на то, что они несвоевременно и ненадлежащим образом информировали население о приближающемся стихийном бедствии.

Екатерина Еременко, Иркутск