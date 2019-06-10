Fosun может стать единственным владельцем Thomas Cook

Thomas Cook Gorup подтвердила в понедельник, 10 июня, что ведет переговоры с китайской Fosun Tourism Group о продаже своего туристического бизнеса. При этом, как отметил британский туроператор, это не означает, что переговоры завершатся формальным предложением о покупке.

Thomas Cook — старейшая туристическая компания в мире, работает с 1841 года. В существующем виде бизнес Thomas Cook Group был структурирован в 2007 году. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

Fosun Tourism Group является крупнейшим акционером Thomas Cook с долей в 18%. Теперь китайский конгломерат хочет полностью выкупить британского оператора. Впервые об этом сообщил телеканал Sky News в минувшую пятницу. На фоне подтверждения этой информации акции Thomas Cook прибавили в цене более 20%, достигнув на торгах в Лондоне отметки 19,69.

Thomas Cook в России владеет туроператором «Интурист», а также покупает «Библио-Глобус». После завершения сделки Thomas Cook будет доминирующим игроком на российском туристическом рынке.

О покупке туроператора «Библио-Глобус» читайте в публикации “Ъ”.

Кирилл Сарханянц