Проектную документацию по участку от «Казаковской» до «Путиловской» откорректирует «Метрогипротранс»

Конкурс на выполнение работ по корректировке проектной документации на участке строящейся Красносельско-Калининской («коричневой») линии петербургского метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» выиграло АО «Метрогипротранс». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 236 млн рублей, единственный участник конкурса не стал ее снижать. Работы необходимо завершить не позднее 30 июня 2020 года.

Напомним, участок Красносельско-Калининской линии строит по госконтракту ОАО «Метрострой», первый километр тоннеля уже построен в четверг, 11 июля.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «Метрогипротранс» также стало победителем конкурса на проектирование участка кольцевой линии метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2».