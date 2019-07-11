Построен первый километр перегонного тоннеля шестой линии петербургского метро

Проходчики ЗАО «Тоннельный отряд-3» в рамках строительства первого участка Красносельско-Калининской («коричневой») ветки петербургского метро установили тысячное кольцо левого перегонного тоннеля от станции «Юго-Западная» (проектное название — «Казаковская») в сторону станции «Путиловская». Таким образом, первый километр тоннеля, работа по проходке которого началась осенью 2018 года, построен, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

На участке Красносельско-Калининской линии проектом предусмотрены два однопутных тоннеля диаметром 5,6 метров каждый. Длина каждого составит свыше 5 км. Проходка ведется с помощью Ясиноватского тоннелепроходческого комплекса образца 1975 года.

Проект по строительству шестой линии петербургского метрополитена включает несколько этапов. В настоящее время ОАО «Метрострой» возводит первый участок — от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». Пропускная способность там составит 40 пар поездов в час. Суточный объем пассажироперевозок на первый период эксплуатации планируется около 221 тыс. человек. Срок завершения работ — конец 2022 года.