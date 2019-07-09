Участок кольцевой линии метро от «Лесная-2» до «Ладожской-2» спроектирует «Метрогипротранс»

Победителем конкурса на проектирование участка кольцевой линии метрополитена от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» стало АО «Метрогипротранс». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 104,3 млн рублей, победитель снизил цену до 103,6 млн руб. «Метрогипротрансу» необходимо представить не менее двух вариантов предварительной трассировки линии, проанализировать пассажиропотоки, рассчитать стоимость строительства и выполнить другие работы. Их необходимо завершить до 18 мая 2020 года.

Напомним, участок кольцевой линии протяженностью более 9 км включает в себя следующие станции: «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2».

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