Бывший зампред ПФР подозревается в получении взятки 4 млн рублей

Следствие подозревает заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в получении взятки в размере 4,4 млн руб. «С 2017 по 2019 год Иванов получил за совершение действий в пользу компании "Техносерв" и общее покровительство взятку в размере не менее 4,4 млн. руб.»,— сказал следователь на заседании Басманного суда (цитата по ТАСС).

Сторона обвинения также попросила арестовать господина Иванова под стражу до 9 сентября. В качестве меры пресечения прокуратура предложила домашний арест.

Ранее замруководителя ПФР признался в получении взятки, сказал, что раскаивается и написал заявление об отставке.

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Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие ИТ-инфраструктуры и информатизацию фонда. В декабре прошлого года источники “Ъ” рассказывали, что он скоро может лишиться своего поста в ПФР. По словам одного из собеседников “Ъ”, с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ”.