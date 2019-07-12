В Туве СКР возбудил дело после гибели десяти человек в ДТП

В Республике Тыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента на горной реке Шуй, где перевернулся автомобиль УАЗ, форсировавший реку вброд. В нем находились две семьи: четверо взрослых и шесть детей. Все они погибли. Как рассказали в республиканском управлении СКР, дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, которое привело к большим человеческим жертвам»).

В ведомстве сообщили, что автомобиль обнаружили жители местечка Одуруг Бай-Тайгинского района. На место происшествия выдвинулась следственная группа, работу которой возглавил первый заместитель руководителя республиканского управления СКР Геннадий Кюрю. Поскольку ЧП произошло в труднодоступной местности, следователи добираются к месту трагедии на вертолете. Первыми туда выдвинулись два отряды республиканского МЧС и Центра управления в кризисных ситуациях.

Ранее глава Тывы Шолбан Кара-Оол выразил соболезнования родным погибших.

Константин Воронов, Новосибирск