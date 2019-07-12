В Туве погибли десять человек при пересечении реки на автомобиле

В Туве полиция расследует инцидент в селе Тээли Бай-Тайгинского района. Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, около девяти утра при попытке переехать горную реку Шуй вброд опрокинулся «Уазик-буханка», в котором находилось десять человек, в том числе шесть детей. Все они погибли.

О случившемся в экстренные службы по телефону сообщил местный житель, на глазах которого произошло ЧП. На место трагедии выехали спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и опергруппа Центра управления в кризисных ситуациях.

«10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на машине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно 4 взрослых и 6 ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем. Срочно направил группу специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия, в том числе Минтруд обязан провести работу социального характера. Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких»,— написал глава республики Шолбан Кара-Оол в своем аккаунте «ВКонтакте».

Константин Воронов, Новосибирск