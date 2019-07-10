Пробный поезд на станциях Фрунзенского радиуса будет запущен 19 июля

Пробный поезд на Фрунзенском радиусе (станции «Южная», «Дунайская» и «Шушары») будет запущен 19 июля. Об этом сообщил в ходе совещания в Смольном генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.

«18 июля мы подаем напряжение на контактный рельс, 19 (июля — “Ъ-СПб”) у нас пробный рейс», — заявил он, добавив, что к 1 сентября Фрунзенский радиус будет готов. «Пока в соответствии с графиком у нас есть понимание, что к 1 сентября мы метрополитену передадим эту линию»,— сказал он.

Согласно графику, представленному в презентации администрации Петербурга, для пуска движения поездов до 31 августа 2019 года необходимо завершить монтаж инженерных систем и оборудования в служебных помещениях в срок до 18 июля, обеспечить готовность к обкатке подвижного состава в срок до 19 июля к обкатке подвижного состава и готовность всех систем к опробованию в срок до 30 июля.

Готовность станций Фрунзенского радиуса по состоянию на 8 июля составляет 84%, заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Общая стоимость контракта Смольного с ОАО «Метрострой» составляет 33,99 млрд рублей. В 2018 году Смольный дважды увеличивал цену контракта с ОАО «Метрострой» — до почти 34 млрд рублей. Примечательно, что изначально договор с «Метростроем» был заключен на треть ниже реальной стоимости: вместо около 35 млрд рублей итоговой стала сумма в 26 млрд рублей.

Ранее предполагалось, что ветку сдадут ещё в 2017 году (при условии дополнительного финансирования), затем сроки сдвигали на первый квартал 2018 года, потом — до декабря 2018 года. Сейчас в Смольном обещают ввести станции к 1 сентября текущего года.

Яна Войцеховская