Власти и оппозиция Венесуэлы договорились продолжить переговоры

Правительство и оппозиция Венесуэлы согласились «работать непрерывно и эффективно» для поиска решения, чтобы выйти из сложившегося в стране кризиса. О достижении договоренности сообщает МИД Норвегии, выступавший посредником на переговорах. Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал трехдневные переговоры очень насыщенными.

Норвежское министерство призвало стороны «проявлять крайнюю осторожность в своих заявлениях». «Ожидается, что стороны проведут консультации, чтобы продвинуться в переговорах»,— добавили в норвежском МИДе.

Власти Венесуэлы считают возможным достичь соглашения с оппозицией, заявил участвовавший в переговорах губернатор штата Миранда Эктор Родригес. «Это будет непростой путь, который потребует больших усилий и терпения»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Господин Мадуро рассказал, что на встрече шло обсуждение по шести пунктам, но детали раскрывать отказался. «У нас есть соглашение с правительством Норвегии, что мы не будем разглашать подробности»,— пояснил президент Венесуэлы.

Как сообщали источники AP, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо невысоко оценивал вероятность прорыва на переговорах. Он настаивал на том, что главным условием являются досрочные президентские выборы.

Представители президента Венесуэлы и оппозиции уже дважды проводили переговоры в Норвегии. Подробности состоявших встреч стороны не разглашали. Сам Николас Мадуро называл их позитивными.

Напомним, 23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом господина Мадуро.

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