Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией на Барбадосе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос. «Сегодня, 8 июля, стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе»,— заявил он в понедельник в эфире государственного телевидения.

«Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров»,— сказал господин Мадуро (цитата по «РИА Новости»).

По данным источников, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо невысоко оценивает вероятность прорыва на переговорах, настаивая на том, что главным условием являются досрочные президентские выборы.

Представители президента Николаса Мадуро и оппозиции дважды проводили переговоры в Норвегии. Деталей состоявших встреч стороны не раскрывали. Господин Мадуро назвал их позитивными.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали несколько европейских стран, а также США.