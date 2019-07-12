Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку. Полеты лайнеров этой модели были приостановлены после двух авиакатастроф, унесших жизни более 300 человек.

Господин Линдблад проработал в Boeing 34 года. Он руководил сборкой самолетов 737 MAX в городе Рентон с августа 2018 года. Его задачей было решить проблемы с производством и, в частности, с перебоями в поставках компонентнов для лайнеров. Первое крушение 737 MAX произошло спустя два месяца после его вступления в должность.

О его уходе сотрудникам корпорации сообщил президент Boeing Commercial Airplanes Кевин Макалистер. В своем письме он похвалил Эрика Линдблада за «сильное лидерство и неустанную энергичность», пишет The Seattle Times. Сам господин Линдблад заявил, что планировал прошлым летом выйти на пенсию, но «не мог упустить возможность приехать поработать в Рентон».

Место руководителя программы Boeing 737 MAX займет Марк Дженкс, передает Bloomberg.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой. Все находившихся на борту 189 человек погибли. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами крушения также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру до выяснения причин катастроф. Запрет на полеты обошелся компании в $1 млрд: ее чистая прибыль в первом квартале 2019 года упала на 13%. Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

Как Сенат США обсуждал ситуацию вокруг самолета, читайте в материале “Ъ” «Авиационный регулятор ответил перед Сенатом за Boeing 737 MAX 8».