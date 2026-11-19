Россия обладает значительным потенциалом для развития искусственного интеллекта благодаря доступу к энергетическим ресурсам. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите АТЭС в Китае. По его оценке, по мере расширения применения ИИ потребность в электроэнергии будет существенно увеличиваться, прежде всего из-за роста числа центров обработки данных.