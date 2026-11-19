Путин назвал Россию хорошим партнером для желающих развивать ИИ стран
Россия обладает значительным потенциалом для развития искусственного интеллекта благодаря доступу к энергетическим ресурсам. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите АТЭС в Китае. По его оценке, по мере расширения применения ИИ потребность в электроэнергии будет существенно увеличиваться, прежде всего из-за роста числа центров обработки данных.
Президент привел прогноз международных организаций, согласно которому к 2030 году дата-центры по всему миру будут потреблять объем энергии, сопоставимый с нынешним энергопотреблением Японии. В этих условиях наличие собственной ресурсной базы и развитой энергетической инфраструктуры становится важным фактором технологической конкуренции.
Среди российских компаний, добившихся заметных результатов в сфере искусственного интеллекта и развивающих международное присутствие, президент выделил Сбербанк и «Яндекс». Он также обратил внимание на возможности страны в области добычи углеводородов, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, включая солнечную генерацию.