Путин в ответ о саммите G20 назвал некомфортными частые заграничные поездки
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит «Большой двадцатки» (G20), но отметил, что окончательное решение о визите пока не принято. При этом российская делегация будет представлена на высоком уровне, подчеркнул глава государства.
«Я должен исходить прежде всего из того, что в стране происходит. Совсем уж частить, выезжать за границу не всегда для меня комфортно»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
При принятии решения насчет саммита Владимир Путин также учтет позицию Европы: «Надо наладить нормальный диалог, а потом уже работать с ней на различных площадках, включая G20». Российский президент подчеркнул, что европейских лидеров уже пригласили в Москву, чтобы определить их позицию по урегулированию украинского конфликта.
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Майами. Накануне помощник президента Юрий Ушаков в шутку предположил, что вопрос об участии Владимира Путина в саммите можно оставить до последних минут перед его началом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что при принятии решения предстоит учесть «множество факторов и условий».