Ждут трамвая Закупка вагонов для ПГЭТ может быть поделена на лоты

Власти Перми готовятся уже в июле объявить торги на поставку трамваев. Всего планировалось купить 35 вагонов за 1,1 млрд руб. Но, в отличие от недавней закупки 85 автобусов для нужд МУП «Пермгор­электротранс», закупка трамваев может быть разделена на несколько лотов. В первый могут включить семь вагонов на 280 млн руб., по одной из версий, — чтобы избежать возможного срыва поставок, по другой — из-за временного отсутствия средств. На трамвайных торгах ожидается не менее жесткая конкуренция, чем на состоявшихся автобус­ных: с подмосковными «Транспортными системами» собирается сразиться свердловский «Уралтрансмаш».

Департамент имущественных отношений Перми в июле объявит аукцион на закупку новых трамваев. В мэрии эти сведения подтвердили.

Предварительно администрация анонсировала планы по закупке 35 новых трамвайных вагонов на 1,1 млрд руб. Вчера в мэрии объем закупки не уточнили. По данным „Ъ-Прикамье“, пока город готов закупить в этом году семь вагонов на 280 млн руб. Предполагается, что еще восемь вагонов будет закуп­лено в следующем году (на 320 млн руб.). По информации „Ъ-Прикамье“, по оставшейся части закупки пока ясности нет.

По одной из версий, разбивка закупки на части связана с размером региональной субсидии. Краевой бюджет, выделяющий на обновление парка МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) 50% средств, пока не выделил всей суммы. Вчера в минтрансе не смогли оперативно прокомментировать эти сведения.

Отметим, что на покупку автобусов для нужд ПГЭТа краевые и городские власти нашли деньги сразу и все (свыше 800 млн руб.). В течение апреля и мая ПГЭТ получил все 85 автобусов.

По другой версии, разбивка на лоты может быть следствием автобусного тендера: победитель (владимирское ООО «Бакулин моторс Групп», ТМ Volgabus) не справился с большим объемом госзакупки и сорвал поставку.

«Сегодня разрабатывается техническое задание для конкурсных процедур по закупке трамваев. Администрация города рассматривает возможности разных производителей России и стран ближнего зарубежья. После согласования технических характеристик и условий контракта будут объявлены торги, на которых определится поставщик»,— сообщили „Ъ-Прикамье“ в пресс-службе мэрии.

Напомним, по договоренности администрации Перми и краевого правительства в течение трех лет будет обновлен транспортный парк города. Помимо автобусов, для нужд ПГЭТа решили купить трамваи. На линии каждый день выходят 83 трамвая, около десяти остаются в резерве. Средний возраст пермских трамваев — 18 лет. Власти планировали обновить порядка трети парка.

В прошлом году краевое правительство и администрация Перми даже подписали соглашение с ООО «ПК „Транспортные системы“» (входит в «Трансмашхолдинг») о намерении приобрести 25 низкопольных вагонов 71-911 М (CityStar) за 900 млн руб. В течение осени опытный образец продукции подмосковного предприятия работал в Перми и, по свидетельству чиновников, зарекомендовал себя хорошо.

Сейчас, как стало известно „Ъ-Прикамье“, пермские власти намерены привлечь к торгам максимум участников. Уведомления о предстоящих аукционах отправлены и «Транспортным системам», и свердловскому АО «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод» (УВЗ) корпорации «Ростех»), и ООО «Красноярские транспортные компоненты» (принадлежит топ-менеджменту), и белорусскому ОАО «Белкоммунмаш».

По сведениям „Ъ-Прикамье“, городские власти планируют указать в условиях торгов критерий «стопроцентная низкопольность вагона». По этому критерию подходит продукция «Транспортных систем» (ТС) и «Уралтрансмаша». Связаться с представителем ТС не удалось: телефон пресс-службы предприятия весь день не отвечал.

Заместитель гендиректора УВЗ по коммуникациям Дмитрий Калениченко сообщил „Ъ-Прикамье“, что «Уралтрансмашу», безусловно, интересно участие в любых конкурсах. Представитель холдинга уверен, что продукция свердловского предприятия окажется конкурентоспособной: из-за стопроцентной низкопольности, инновационной тележки и широкого прохода над ней, а также из-за использования исключительно отечественных компонентов, что сказывается на цене вагона.

Источник, близкий к городским властям, сообщил, что представители свердловского завода уже были в Перми, и стороны договорились о тестировании вагона «Уралтрансмаша». Речь идет о модели 71-415. По данным „Ъ-Прикамье“, контакты также состоялись на днях на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Таким образом, на предстоящих торгах может повториться ситуация, сложившаяся на автобусных торгах, когда за право поставки машин в жесткой конкурент­ной борьбе сошлись производители Volgabus и ЛиАЗ. Тогда удалось достичь падения цены на 10%.

Первый вице-спикер гордумы Дмитрий Малютин пока не в курсе деталей предстоящего аукциона. В то же время, по его мнению, если лоты будут поделены, то это поможет избежать недавней ситуации с автобусами. «Дробя лоты, мы не будем зависеть от одного поставщика»,— полагает он.

Бывший директор ПГЭТ и депутат гордумы Александр Филиппов отмечает, что не полностью низкопольные трамваи стоят дешевле. «С одной стороны, это, конечно, прихоть, но с другой, удобство пассажиров. Риск падения внутри салона значительно сокращается»,— полагает господин Филиппов.

Вячеслав Суханов