Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%

Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года, говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.
«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11,185 тыс. руб., для трудоспособного населения — 12,13 тыс. руб., пенсионеров — 9,236 тыс. руб., детей — 11,004 тыс. руб.»,— сказано в документе.
Таким образом, для пенсионеров прожиточный минимум предполагается увеличить на 3,8%, а для детей — на 4,1%.
О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».
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