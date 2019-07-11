Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%

Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года, говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11,185 тыс. руб., для трудоспособного населения — 12,13 тыс. руб., пенсионеров — 9,236 тыс. руб., детей — 11,004 тыс. руб.»,— сказано в документе.

Таким образом, для пенсионеров прожиточный минимум предполагается увеличить на 3,8%, а для детей — на 4,1%.

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