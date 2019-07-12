Украина начинает с чистого лица Принят новый избирательный кодекс и могут быть внесены поправки в закон о люстрации

Верховная рада Украины приняла новый избирательный кодекс, отменяющий одномандатные округа: теперь депутаты будут избираться только по открытым партийным спискам. Изменения вступят в силу в 2023 году, так что досрочные выборы, назначенные на 21 июля, пройдут в соответствии со старым кодексом. Отказ от одномандатных округов был одним из основных пунктов политической реформы президента Владимира Зеленского. Добившись своего, он сразу же поставил новую цель — распространить действие люстрационного закона на чиновников не только времен Виктора Януковича, но и Петра Порошенко. Под люстрацию могут подпасть и все депутаты, попавшие в Раду по итогам выборов 2014 года.

Открывая заседание Рады 11 июля, спикер Андрей Парубий объявил, что этот день войдет в историю: депутатам предстоит принять новые правила проведения выборов. Но ни с первого, ни со второго, ни даже с десятого раза утвердить избирательный кодекс не получилось: законопроект никак не набирал в финальном чтении необходимые 226 голосов.

Спикер несколько раз призывал депутатов «быть людьми», обещая не переходить к рассмотрению других документов до тех пор, пока новый кодекс не будет принят.

Спикер парламента угрожал закрыть буфет, а один из его заместителей — еще и туалеты. В какой-то момент господин Парубий и вовсе запретил депутатам покидать зал заседаний. Только с восемнадцатого раза кодекс был утвержден 230 голосами за.

В первый раз пакет избирательных законопроектов поступил на рассмотрение депутатов еще в ноябре 2017 года. Тогда парламентарии его поддержали, но к финальному чтению к кодексу накопилось больше 4 тыс. поправок. К их рассмотрению Рада приступила 6 июня этого года, и к 11 июля депутаты не успели ознакомиться с большинством из них. Поправки придется рассматривать парламентариям нового созыва. Однако основное уже сделано: с 2023 года выборы будут проходить только по открытым партийным спискам. «Главное, что мажоритарка исчезнет. Я, как мажоритарщик, скажу: это зло»,— заявил журналистам депутат Борислав Береза.

Отказ от выборов по одномандатным округам, где часто побеждают те, кто больше остальных потратил на раздачу предвыборных подарков, а также открытые списки кандидатов — все это готовилось несколько лет и было принято парламентом, в котором фактически не представлены сторонники действующего президента.

Однако реформа избирательного законодательства укладывается в рамки провозглашенной Владимиром Зеленским политики тотального обновления власти.

Так, в день своей инаугурации он, выступая в Раде, не только распустил парламент, но и потребовал от депутатов принять те самые изменения в законодательство, которые и были приняты в четверг.

Через считанные часы после принятия нового кодекса офис президента выступил с новой инициативой в рамках все той же политики обновления власти. На интернет-страницах президентской команды появилось видеообращение Владимира Зеленского, в котором он предлагает «усилить люстрацию» — распространить действие закона об очищении власти не только на чиновников времен беглого президента Виктора Януковича, но и на тех, кто занимал высокие должности при Петре Порошенко.

«Я каждый день ломаю голову: что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую?

Думаю, меньшее, что можно сделать сейчас,— навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством»,— говорит в этом обращении украинский президент, добавляя: за два месяца пребывания в должности он настолько разочаровался в чиновниках, что уже «не хватает цензурных слов» для описания отношения к ним.

Владимир Зеленский считает необходимым запретить занимать государственные должности экс-президенту, а также всем министрам, генпрокурорам, руководителям оборонных предприятий, главам антимонопольной и таможенной служб, секретарям Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и главам Фонда госимущества, занимавшим эти посты во время президентства Петра Порошенко. Более того, люстрацию глава государства предлагает распространить и на всех депутатов Рады, избранных в парламент на досрочных выборах 2014 года.

Журналисты обратили внимание на то, что под предложенную президентом люстрацию подпадают и некоторые его соратники.

Так, Айварас Абромавичюс, которого называют одним из наиболее вероятных кандидатов на кресло премьера и который консультирует команду президента по экономическим вопросам, в 2014–2016 годах занимал пост министра экономического развития и торговли. Назначенный господином Зеленским глава СНБО Александр Данилюк работал министром финансов. Всего в президентской команде не меньше десятка людей, которым в случае «усиления люстрации» придется покинуть государственную службу. При этом действующий закон об очищении власти распространяется только на тех, кто занимал невыборные должности. А для того чтобы запретить работать на госслужбе депутатам, необходимо менять конституцию.

Впрочем, источник “Ъ”, близкий к офису президента, уверяет, что в окружении Владимира Зеленского обо всем этом знают и без напоминаний. «Не исключаю, что заявление было сделано второпях. Возможно, в команде президента не ожидали, что депутаты все-таки примут избирательный кодекс, а когда его приняли — надо было правильно реагировать,— отметил собеседник “Ъ”.— Но в целом Зеленский отвечает на народный запрос: вы хотели избавиться от старых лиц — пожалуйста, давайте им вообще запретим влиять на принятие решений. Понятно, что Абромавичюса или Максима Нефедова (глава таможенной службы, работавший при Петре Порошенко первым замминистра экономического развития и торговли.— “Ъ”) никто сдавать не собирается. Будут приняты какие-то подзаконные акты, которые выведут из-под удара тех, кто действительно занимался реформами. А остальных попытаются вообще удалить с политического поля».

По словам собеседника “Ъ”, изменения в конституцию, необходимые для распространения закона об очищении власти на депутатов, могут быть приняты новым составом парламента — например, если в коалицию с президентской партией «Слуга народа» войдет «Голос» Святослава Вакарчука. Эта партия также стремится максимально дистанцироваться от любых политиков — как действующих, так и бывших — и вполне может поддержать поправки к люстрационному закону.

Матвей Шиманов, Киев