Wimbledon потерял первую ракетку

Вчера главным событием дня на Wimbledon стала неудача лидера мировой классификации Эшли Барти, которая в трех партиях неожиданно уступила американке Элисон Риске. Это поражение, однако, не помешает австралийке остаться на первом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Дело в том, что чешка Каролина Плишкова, последняя теннисистка, имевшая шансы ее обойти по итогам Wimbledon, также завершила свое выступление, в упорнейшей борьбе проиграв своей соотечественнице Каролине Муховой.

После сенсационного триумфа Эшли Барти на Roland Garros казалось, что на Wimbledon ей точно быть фаворитом. Правда, до этого года австралийка в Лондоне не проходила дальше третьего круга, но ведь раньше она никогда не выглядела так здорово, как сейчас. К тому же всегда считалось, что для Эшли Барти предпочтительнее не грунт, а быстрые покрытия. Она подтвердила это на июньском турнире в Бирмингеме, где не только победила, но и возглавила мировой рейтинг, отобрав лидерство у японки Наоми Осаки.

Первая неделя Wimbledon тоже вроде бы говорила в пользу Эшли Барти. Она без тени сомнения разгромила китаянку Чжэн Сайсай, бельгийку Элисон Ван Эйтванк и британку Харриет Дарт, затратив на это в общей сложности 3 часа и 4 минуты и потеряв свою подачу лишь дважды. Логично предположив, что в таком же стиле австралийка намерена разобраться в 1/8 финала и с американкой Элисон Риске, организаторы отправили их на второй корт Всеанглийского лаун-теннисного клуба (AELTC), третью по значению арену турнира. И просчитались, поскольку главный сюрприз четвертого круга в женской половине турнира состоялся именно там.

Вообще, второй корт Wimbledon давным-давно прозвали «кладбищем чемпионов». Количество неожиданных результатов, зафиксированных там за последние полвека, исчисляется десятками. Скажем, именно там в 2002 году свой последний матч на Wimbledon проиграл его семикратный чемпион Пит Сампрас. Правда, ровно десять лет назад после реконструкции этой части AELTC старый второй корт стал третьим. Но и на новом корте №2 сюрпризы случаются регулярно. Например, на прошлой неделе там проиграли прошлогодняя чемпионка Wimbledon Анжелик Кербер, экс первая ракетка мира Каролина Возняцки и Мария Шарапова, а у мужчин сразу три игрока из топ-10 — Доминик Тим, Стефанос Циципас и Карен Хачанов плюс трехкратный чемпион турниров Большого шлема Станислас Вавринка.

Вот и Эшли Барти на этой площадке подстерегала неудача. Риске, которая за последний месяц сначала выиграла на траве состязание Международной федерации тенниса с призовым фондом $100 тыс. в Сербитоне, а затем — турнир WTA в Хертогенбосе, поставила перед ней неразрешимые задачи. Во второй половине матча американская 55-я ракетка мира играла с меньшим количеством брака и победила — 3:6, 6:2, 6:3. А ведь в восьми предыдущих матчах, сыгранных на траве в этом году, Барти не отдала ни одного сета.

Это фиаско, впрочем, не помешает австралийке сохранить лидерство в мировой классификации. После того как она вышла в 1/8 финала, обойти ее могла лишь чешка Каролина Плишкова, но и она потерпела неудачу, на том же самом втором корте за 3 часа и 17 минут потерпев поражение от соотечественницы Каролины Муховой — 6:4, 5:7, 11:13. Таким образом, в верхней половине сетки в четвертьфиналах во вторник Элисон Риске встретится с Сереной Уильямс, а чешка Барбора Стрыцова — с британкой Джоанной Контой. В нижней половине Мухова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, а румынка Симона Халеп — с китаянкой Чжан Шуай.

Евгений Федяков