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Cбербанк поможет клиенту в таргетированной рекламе

Компания Segmento, являющаяся дочерней компанией Сбербанка, заключила первый на юге России контракт на разработку медийной кампании. Клиентом выступил один из крупнейших застройщиков ЮФО – АО «Меритон-Регион», который в настоящий момент занимается возведением нового проекта в Ростове-на-Дону.


Жилой комплекс «Я» – это мини-город, в котором есть все для комфортной жизни: закрытый двор, детская площадка, зона барбекю, тренажерный зал под открытым небом, прогулочные аллеи и торговая составляющая на первом этаже.

Segmento—платформа,таргетирующая рекламу на основе офлайн- и онлайн-данных. Используя технологии искусственного интеллекта и Big Data для застройщика будет разработана медийная кампания по продвижению жилого комплекса во всех digital-каналах. Система учитывает ряд онлайн и офлайн факторов для создания целевой аудитории показа рекламы – потребителей с доходом определенного уровня, интересующихся покупкой жилья.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: «Сбербанк формирует экосистему для своих клиентов, в которую входят, в том числе, и небанковские сервисы. С компанией АО «Меритон-Регион» выстроены продуктивные взаимоотношения, которые позволяют реализовывать масштабные строительные проекты как на территории Краснодарского края, так и Ростовской области. Использование ресурсов Segmento позволит компании опробовать новые эффективные способы продвижения продукта».

Segmento обрабатывает огромный объем данных о действиях пользователей в интернете, может предсказывать их поведение и сверхточно таргетирует показы баннерной, видео и мобильной рекламы. Услугами Segmento пользуются международные бренды (Intel, Hyundai, S7 Airlines, PayPal), рекламные агентства и онлайн-ретейлеры.

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