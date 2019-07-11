Банкиршу отправили на домашний режим

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего председателя правления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову. Она, а также бизнесмен Василий Бойко-Великий и несколько экс-сотрудников кредитного учреждения проходят по делу о хищении средств банка и его клиентов на общую сумму 180 млн руб. и $929 тыс. Причиной смягчения меры пресечения банкирше, по предварительным данным, стало плохое состояние ее здоровья.

Бывший председатель правления банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова была арестована 20 июня этого года Басманным судом столицы. В тот же день был взят под стражу и известный бизнесмен Василий Бойко-Великий. Оба проходят по делу о хищении средств банка и его клиентов, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, «фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах». Всего к настоящему моменту следствие установило 31 факт хищений средств. Сумма похищенного, как утверждает следствие, составляет около $4 млн: 180 млн руб. и $929 тыс.

В Следственном комитете РФ (СКР) отмечали, что системные хищения денежных средств «Кредит Экспресса» привели к отзыву Центробанком России лицензии у организации.

Потерпевшим по уголовному делу признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Госпожа Кабанова и господин Бойко-Великий были помещены в СИЗО до 19 августа. Апелляционную жалобу защиты бизнесмена, который являлся акционером банка, Мосгорсуд уже рассмотрел и оставил подследственного под стражей. Отметим, что господину Бойко-Великому пока инкриминируется один эпизод — растрата $500 тыс. По версии следствия, эта сумма была похищена со счета другого акционера кредитного учреждения. Сам бизнесмен утверждает, что это был заем, который уже погашен, о чем имеется расписка.

Что касается госпожи Кабановой, то ее защита также подготовила жалобу на ее арест, считая избранную меру пресечения необоснованной и требуя ее смягчения. В итоге Мосгорсуд согласился с доводами адвокатов и жалобу удовлетворил. Официально причины такого решения не называются, однако, по данным источников “Ъ”, было принято во внимание плохое состояние здоровья обвиняемой. Напомним, госпожа Кабанова жаловалась на серьезные недомогания и в день ареста, причем тогда ей пришлось даже вызвать скорую. А сейчас, утверждают источники, речь может идти о необходимости хирургической операции.

Владислав Трифонов