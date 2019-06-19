Василия Бойко-Великого вернули следствию

Как стало известно “Ъ”, сегодня до позднего вечера в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ продолжался допрос бизнесмена, главы совета директоров компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств ростовского банка «Кредит экспресс». По итогам допроса бизнесмен был задержан. Также задержана председатель правления кредитного учреждения Алла Кабанова. Господин Бойко-Великий получил широкую известность не только как предприниматель и филантроп, но и как главный обвиняемый по делу о мошенничестве с земельными паями в Подмосковье. Это дело следователи МВД расследовали десять лет, а единственный дошедший до суда эпизод рассматривается в нем уже два с лишним года.

Как рассказали источники “Ъ”, вызов на допрос для Василия Бойко-Великого оказался полной неожиданностью — до сих пор его на допросы по делу о растрате 17 млн руб. из средств лишившегося в 2018 году лицензии банка «Кредит экспресс», где господин Бойко-Великий являлся членом совета директоров, ни разу не вызывали. Допрос сегодня в здании Главного следственного управления Следственного комитета РФ в Техническом переулке продолжался до позднего вечера. В итоге бизнесмену предъявили обвинение по статье 160 УК РФ (растрата).

Сегодня же были проведены обыски в структурах предпринимателя. Также задержана председатель правления банка «Кредит экспресс» Алла Кабанова.

В окружении господина Бойко-Великого “Ъ” заявили, что к финансовым операциям ростовского банка он отношения не имел. Что касается кредитов, которые банк выдавал компаниям бизнесмена, то все они были краткосрочными, предоставлялись под высокий процент — 21–22% годовых — и исправно обслуживались. Вне зависимости от будущего процессуального статуса бизнесмена и даже возможного избрания ему меры пресечения, отмечают представители господина Бойко-Великого, его компании будут работать в обычном режиме. «Возможные претензии к Василию Вадимовичу могут носить только заказной характер»,— сказал собеседник “Ъ”.

Отметим, что бизнесмен в настоящее время является обвиняемым по крупному делу о мошенничестве с земельными паями в Рузском районе Подмосковья.

За десять лет, что длилось расследование, из дела выпали все основные эпизоды, и лишь один из них сейчас является предметом рассмотрения в Рузском горсуде. Процесс длится уже более двух лет, защита требует либо оправдать предпринимателя, либо прекратить его уголовное преследование в связи с истечением сроков давности. Однако судебного решения пока нет.

Владислав Трифонов