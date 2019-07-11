Госдума одобрила законопроект о повышении максимального возраста для службы в полиции

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который повышает предельный возраст службы в органах внутренних дел на пять лет. Планку повысят в зависимости от звания сотрудника.

Те, кто имеют звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции будут служить до 65 лет. Полковники — до 60 лет, майоры и подполковники — до 55.

«Прогнозируемое количество сотрудников, которые в течение пяти лет могут принять решение о продолжении службы до увеличиваемого предельного возраста пребывания на службе, составляет около 26 200 сотрудников»,— говорится в пояснительной записке.

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн уточнил, что на пенсию полицейские будут выходить как обычно.

Напомним, ранее также сообщалось, что с 1 октября сотрудникам правоохранительных органов и военным повысят оклад на 4,3%. Это было предусмотрено бюджетом на 2019 год.