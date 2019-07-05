05 июля, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Оклады военным и правоохранителям повысят с 1 октября

Оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов с 1 октября будут повышены на 4,3% — размер годовой инфляции. Также будут пересмотрены пенсии уволенных со службы граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«С учетом уровня инфляции 1,043 будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов»,— говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя