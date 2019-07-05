Оклады военным и правоохранителям повысят с 1 октября

Оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов с 1 октября будут повышены на 4,3% — размер годовой инфляции. Также будут пересмотрены пенсии уволенных со службы граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«С учетом уровня инфляции 1,043 будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов»,— говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.