Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил подвести под закон о люстрации бывшего главу государства Петра Порошенко и всех чиновников, которые занимали при нем высшие посты. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook. Ранее под закон о люстрации попадали высшие должностные лица времен экс-президента Виктора Януковича.

«Предлагаю к перечню должностей, которые попадают под люстрацию, добавить президента Украины, депутатов, главу Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года»,— заявил господин Зеленский.

По словам президента, законопроект о люстрации — это в первую очередь «общественная оценка деятельности» чиновников. «Уверен, что действия всех обозначенных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку»,— заключил господин Зеленский.

Закон о люстрации был принят Верховной радой 16 сентября 2014 года, вступил в силу 16 октября. Объектами люстрации являются все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты в период пребывания у власти четвертого президента Виктора Януковича. Для них ограничен доступ к госслужбе при новой власти.

В мае 2019 года замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что закон о люстрации противоречит конституции. Поводом для такого заявления стало требование Минюста Украины по закону о люстрации снять с должности Андрея Богдана, назначенного главой АП страны при Владимире Зеленском.