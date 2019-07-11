Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске

Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу. «Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней. В эти сроки оно будет предъявлено»,— сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич (цитата по «БелТА»). Он также добавил, что подозреваемые дают показания и сотрудничают со следствием.

По словам господина Носкевича, следствие проверяет четыре версии. «Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, — о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества»,— сказал он. Правоохранители при этом должны выяснить, были ли они такими изначально.

Напомним, 3 июля, в день независимости и 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в Минске проходил праздничный салют. Во время него произошли подрывы трех мортир (специальное орудие, из которого производится салют). Погиб один человек, еще десять получили ранения. В близлежащих домах выбило стекла. СК Белоруссии возбудил уголовное дело.

Как сообщили в Министерстве обороны Белоруссии, салютные установки и фейрверки были куплены у российского предприятия ОАО «Пиро-Росс». 4 июля представителей компании–поставщика задержали.