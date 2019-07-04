Во время праздничного салюта в Минске погиб один человек, трое пострадали

Во время салюта в Минске ко Дню независимости страны погибла женщина, еще три человека ранены. «Комиссией министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске. В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью»,— сообщает пресс-служба Минобороны страны.
В ведомстве подчеркивают, что «заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее».
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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