В Петербурге объявлен конкурс на проектирование второго участка ВСД за 690 млн рублей

АО «ЗСД» объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации по строительству Широтной магистрали скоростного движения (второе название — Восточный скоростной диаметр — “Ъ-СПб”) на участке от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до КАД. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 690,3 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, проектные работы необходимо выполнить до 30 апреля 2020 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июня, его итоги будут рассмотрены 28 июня, уточняется в документации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что соглашение о начале строительства первого участка ВСД было подписано в рамках ПМЭФ-2019. Проект третьего участка будущей скоростной автомагистрали планируется разработать до ноября этого года.