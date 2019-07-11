С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf). Господин Мутко заявил, что удовлетворен решением суда.

«Апелляция, поданная господином Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение по Мутко, принятое исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года аннулировано»,— говорится в решении суда. МОК заявил, что принял к сведению решение CAS. «В то же время решение дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр»,— заявил МОК (цитата по ТАСС).

Господин Мутко сообщил, что его устраивает решение CAS: «Я удовлетворен решением».

Ключевые события российского допингового скандала Читать далее

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК отстранил Виталия Мутко от посещения Олимпийских игр в любом качестве. Комитет заключил, что во время работы господина Мутко в должности министра спорта в России работала система масштабного сокрытия нарушений, связанных с применением запрещенных препаратов и методик, которая действовала с 2011 года.

Подробнее об отстранении — в публикации “Ъ”.