Профсоюз «Звезды» обратился к Шойгу из-за отсутствия гособоронзаказа

Профсоюз дальневосточного завода (ДВЗ) «Звезда» обратился к министру обороны Сергею Шойгу в связи с тем, что предприятие остается без гособоронзаказа. «Мы просим, чтобы нам сказали, будет ли "Звезда" в дальнейшем работать в действующем качестве на ремонте атомных подводных лодок, или, может быть, правительство видит завод в ином качестве в будущем»,— сообщила ТАСС председатель организации Ольга Скрипко.

Ранее сообщалось, что часть работников завода переведут на неполную рабочую неделю с августа по декабрь. Это связано с тем, что у «Звезды» временно отсутствует гособоронзаказ. Представитель профсоюза ДВЗ на это заявил, что «речь идет о сотнях человек», и нужно напрямую обратиться к Сергею Шойгу.

«Звезда» занимается ремонтом подлодок Тихоокеанского флота, а также переоборудованием и модернизацией кораблей атомных подводных ракетоносцев. На базе ДВЗ с 2009 года строится одноименная суперверфь. Достроить ее планируется к 2024 году.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Звезде" выбили господдержку».