Судостроительный завод «Звезда» планируются достроить к 2024 году

Судостроительный завод «Звезда» имеет для России особенную значимость в условиях санкционной политики Запада, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании, посвященном ходу строительства судоверфи. Как уточнил господин Борисов, окончание строительства «Звезды» запланировано на 2024 год.

Вице-премьер рассказал, что производственные мощности «Звезды» позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений. «Основная специализация верфи: крупнотоннажные суда, в том числе суда-газовозы и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов, строительство которых ранее в России не осуществлялось»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в 2009 году на базе Дальневосточного завода «Звезда» в Большом Камне было принято решение строить суперверфь. Проект самого крупного в РФ судостроительного комплекса был разработан в расчете на крупные заказы нефтегазового сектора, в основном для освоения арктических и шельфовых месторождений. Как сообщал “Ъ”, общая стоимость строительства превысила 200 млрд руб.

О полученных «Звездой» заказах на суда читайте в публикации “Ъ”.