Часть сотрудников завода «Звезда» переведут на сокращенную неделю из-за нехватки оборонзаказа

Часть работников дальневосточного завода (ДВЗ) «Звезда» с августа по декабрь переведут на неполную рабочую неделю. Это решение принято из-за временного отсутствия гособоронзаказа, заявили «РИА Новости» в пресс-службе ДВЗ. Заводской профсоюз намерен обратиться к главе Минобороны Сергею Шойгу.

На сайте Федерации профсоюзов Приморского края говорится, что на неполный режим рабочего дня перейдет «большая часть работников» «Звезды». «Такие меры вызваны недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа»,— рассказали в пресс-службе завода.

Представитель заводского профсоюза утверждает, что «речь идет о сотнях человек». «Принято решение обратиться к депутату Виктору Пинскому и непосредственно к Сергею Шойгу»,— сказал он «РИА Новости». По его словам, руководство завода принимает меры для решения ситуации.

ДВЗ «Звезда» занимается ремонтом подлодок Тихоокеанского флота, а также переоборудованием и модернизацией кораблей атомных подводных ракетоносцев. На базе ДВЗ с 2009 года строится одноименный судостроительный комплекс. Общая стоимость проекта превысила 200 млрд руб. Достроить верфь «Звезда» планируется к 2024 году.