Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне увеличился на 3 руб., или на 0,5%, и составил 556 руб., говорится в исследовании холдинга «Ромир» (есть у «РИА Новости»). Это — при майском показателе в 553 руб. и апрельском в 557 руб. По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%.

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».

Ранее компания Ipsos Comcon представила исследование, где рассказала, что больше половины россиян покупают товары только по акциям. В сравнении с 2016 годом их число выросло на 10%.

О предыдущих показателях читайте в публикации “Ъ FM” «Средний чек россиян теряет в весе».