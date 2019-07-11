СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ. Сам «Газпром» еще не публиковал свой отчет за второй квартал текущего года.

Согласно материалам ЦБ, выручка «Газпрома» за три месяца упала до $8,7 млрд c $14,1 млрд в первом квартале 2019 года. Аналогичная выручка в прошлом году составила $11 млрд. При этом, как отмечает издание, сами объемы экспортной продажи газа остались прежними, а цена снизилась не более чем на 10%.