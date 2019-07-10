Всем фигурантам дела Baring Vostok продлили арест до 13 октября

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест партнеру фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Абгаряну и Зюзину меру пресечения в виде ареста до 13 октября»,— цитирует ТАСС решение суда.

Ранее суд продлил до 13 октября домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и бывшему директору банка «Восточный» Алексею Кордичеву. До этой же даты останутся под стражей гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и директор финансового департамента фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль.

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».