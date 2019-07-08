Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Басманный суд продлил домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви до 13 октября.

Во время заседания господин Калви обратился к суду с просьбой об освобождении из-под домашнего ареста для проведения более эффективной защиты. «Я прошу об изменении меры пресечения на залог в размере 5 млн руб. или запрет определенных действий. Это необходимо для того, чтобы я мог более эффективно защищаться» (цитата по ТАСС),— сказал инвестор в зале суда.

Также он заявил в суде, что представил следствию показания по своему уголовному делу, которые, по его мнению, «убедительно объясняют действия банка и необоснованность обвинения».

В ходе судебного заседания также стало известно, что следствие за пять месяцев с момента задержания господина Калви до сих пор не получило результатов ключевой экспертизы — оценочной экспертизы имущества, в завышении стоимости которого обвиняется подсудимый.

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Майкла Калви задержали в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

О том, как инвестор потерял контроль над одним из своих активов, читайте в материале “Ъ” «Майкл Калви лишился банка "Восточный"».