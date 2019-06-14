Торговым сетям насчитали процент

Как стало известно “Ъ”, Банк России представил участникам системы быстрых платежей (СБП) предложения по тарифам для юрлиц. Финальная комиссия банков за платежи в адрес юрлиц не должна превышать 0,4% от суммы платежа, причем ограничивается комиссия не для банка со стороны системы, а для конечного получателя платежа. Банкиры с таким подходом не согласны, а ритейлеры считают его оправданным. Впрочем, окончательно решение по тарифам СБП для юрлиц должно быть утверждено советом директоров ЦБ.

О состоявшемся в четверг заседании рабочей группы в ЦБ по СБП, где регулятором были изложены предложения по тарифам, рассказали “Ъ” ее участники. По их словам, регулятор предложил ограничить комиссию за платежи в рамках системы в адрес юрлиц по QR-коду, которые станут аналогом эквайринга, на уровне 0,4%.

«Комиссия ограничивается для конечного получателя платежа, то есть выше установленного порога повысить стоимость проведения платежей банки не смогут»,— пояснил один из участников встречи.

По словам другого собеседника “Ъ”, предложение регулятора было неоднозначно воспринято участниками встречи.

«Дискуссии возможны, но вряд ли ЦБ будет готов отказаться от выработанного им подхода»,— считает он. Окончательно тарифы СБП по платежам в адрес юрлиц будут закреплены после принятия решения советом директоров ЦБ. В тестовом режиме для банков и торговых предприятий такие платежи по QR-коду ЦБ планирует запустить в июле, полностью заработать они должны в сентябре текущего года.

Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф-банка, 5 июня 2019 года, в интервью «РИА Новости» QR-коды скорее будут продвигать ритейлеры. Банки пострадают, и, соответственно, будут отменяться кэшбэки и программы лояльности.

Запуск СБП в части обеспечения приема платежей юрлицами — долгожданное событие для торгово-сервисных предприятий (ТСП), которые неоднократно поднимали вопрос слишком высоких комиссий, взимаемых банками при безналичной оплате картами товаров и услуг. Ранее представители ЦБ отмечали: СБП по сравнению со стандартным эквайрингом банков будет в два-три раза дешевле. В четверг в Банке России “Ъ” сообщили, что идет обсуждение подходов к тарификации с учетом интересов всех заинтересованных участников — банков, ассоциаций торговли, ФАС и др. В ЦБ отметили, что «оплата с помощью QR-кодов является дополнительным инструментом безналичной оплаты к уже существующим карточным платежам». Однако детали комментировать не стали.

Концептуальным противоречием между банкирами и ритейлерами в обсуждении предложения ЦБ стал вопрос ограничения комиссий.

Финансисты считают, что тариф должен быть установлен для них самой системой, а конечные тарифы получателям платежей—юрлицам хотят определить сами, по аналогии с тем, как это работает для физических лиц.

«Жесткое ограничение тарифов не будет способствовать развитию платежного сервиса, поэтому мы надеемся, что финальные тарифы будут основаны на компромиссном подходе, учитывающем интересы и эквайеров, и эмитентов»,— указывает руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин. По словам директора «КартСтандарта» Майи Глотовой, единая ставка 0,4% не является оптимальным решением, так как для ряда высокооборотных индустрий, например супермаркетов, практически не отличается от текущей стоимости эквайринга, что снизит мотивацию ритейлеров подключаться к СБП. Впрочем, директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова считает указанную комиссию для платежей с помощью QR-кода в рамках СБП оправданной. «Новый подход значительно снизит стоимость эквайринга для торговых точек, а любое уменьшение расходов всегда позитивно сказывается на предложении для конечного потребителя,— поясняет она.— Сейчас на рынке традиционного карточного эквайринга комиссия для торгово-сервисных предприятий составляет около 1,85%».

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова, 0,4% — это допустимый тариф. «Важно исключить риски увеличения этой ставки и желание банков заработать за счет ритейла, как в случае со ставкой эквайринга»,— отмечает он. При этом, по словам собеседников “Ъ” из числа финансистов, именно крупные ритейлеры заинтересованы в подключении платежей по СБП и уже ведут переговоры с банками, поскольку для них снижение стоимости будет самым заметным.

Однако полностью проблему дорогого эквайринга СБП не решает. «Всегда останутся карточные трансакции,— отмечают собеседники “Ъ”.— Во-первых, ТСП должны по закону принимать карты, во-вторых, будут и иностранные покупатели с зарубежными картами, и клиенты банков—нечленов СБП, поэтому традиционный эквайринг тоже сохранится».

Ксения Дементьева, Вадим Арапов