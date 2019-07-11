Экспортеры ЕС заметили нехватку спроса

Высокий уровень политической неопределенности и слабость мировой торговли являются ключевыми рисками для роста экономик стран зоны евро, следует из обновленного прогноза Еврокомиссии. Эти факторы уже привели к снижению экспорта и ухудшению деловой активности в промышленности, прежде всего немецкой. В итоге в этом году ВВП валютного блока увеличится всего на 1,2%, а в следующем — на 1,4%.

Конфронтация между США и Китаем вместе с повышенной неопределенностью экономической ситуации ведет к ухудшению деловой активности и уже сказалась на рекордном за последние годы снижении опережающих индексов, говорится в обновленном экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Хорошая ситуация на рынках труда развитых стран, очередное ослабление монетарной политики и стимулирующие меры в Китае поддержат рост, однако и этих факторов недостаточно для ограничения негативных эффектов торговых разногласий и политической неопределенности в более широком смысле. В итоге рост глобального ВВП замедлится в этом году до 3,4% (с 3,8% в 2018 году), а в 2020 году вырастет на 3,6%, ожидают теперь в ЕК. Прогноз по росту в зоне евро на 2019 год оставлен без изменений — 1,2%, а на 2020 год снижен с 1,5% до 1,4%, для ЕС в целом оценки составляют 1,4% на 2019 год и 1,6% на 2020 год. Инфляция также прогнозируется на низком уровне — в июне показатель составил 1,2%, и ожидания продолжают снижаться, на горизонте пяти лет они сейчас также составляют 1,2%, минимум с середины 2016 года.

Восстановление темпов роста в первом квартале (0,4% квартал к кварталу против 0,2% в октябре—декабре), вызванное в том числе ускорением роста в Германии после двух кварталов стагнации и выходом Италии из технической рецессии, в комиссии считают лишь временным. Среди факторов ускорения — восстановление продаж автомобилей по мере адаптации к новому регулированию, а также увеличение объемов закупок товаров в ожидании выхода Великобритании из ЕС (в прогнозе по техническим причинам заложено сохранение статус-кво). В то же время квартальный рост экспорта сократился вдвое — с 1,2% до 0,6% (торговля внутри союза, напротив, росла быстрее). Во втором квартале индикаторы уже показывают ослабление промышленности, особенно немецкой, где отмечается нехватка заказов, и стабилизацию в секторе услуг. Согласно прогнозу, ВВП Германии в 2019 году вырастет всего на 0,5% (1,4% в 2018 году), в 2020 году — на 1,4%, ВВП Франции — на 1,3% и 1,4% соответственно (против 1,7% в 2018 году), ВВП Италии — на 0,1% и 0,7% (против 0,9% в 2018 году).

Обострение спора между США и Китаем может вызвать резкое бегство из рискованных активов, однако пока инвесторы рассчитывают на смягчение монетарной политики и ЕЦБ, и ФРС. Из-за вернувшегося аппетита инвесторов к риску требуемая доходность по немецким евробондам с начала мая находится «глубоко в негативной зоне», спред к облигациям других стран зоны евро сокращается. В ЕЦБ ранее сообщили о готовящемся дополнительном смягчении политики, ФРС же в заявлении по итогам последнего заседания отказалась от обещания «проявить терпение» в вопросе корректировки ставок. Вчера глава регулятора Джером Пауэлл также отметил, что сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы ФРС. «Наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США»,— заявил он.

Татьяна Едовина