Владимир Зеленский готов открыть Чернобыль миру

Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону — президент Украины издал такое распоряжение после того, как там ввели в эксплуатацию новый саркофаг поверх старого объекта «Укрытие». Тот был построен над разрушенным четвертым энергоблоком атомной станции еще в 1986 году, после катастрофы. По расчетам специалистов, новый объект должен прослужить примерно 100 лет. Зачем нужен такой саркофаг? И насколько сейчас безопасны недра разрушенного реактора? Об этом — Кирилл Абакумов и Владимир Расулов.

Новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС строили долго, но тщательно. С 2012 года вместе с Украиной его возводили 45 стран-«доноров», которые в общей сложности потратили €1,5 млрд. Из-за гигантских размеров конструкцию пришлось строить частями и потом соединять. В итоге получилось сооружение, которое похоже на огромный авиационный ангар серебристого цвета: 36 тонн стали и бетона с длиной арки в 165 м и высотой 110 м.

И вот президент Украины Владимир Зеленский, на церемонии открытия этого объекта объявляет — новый саркофаг сделал Чернобыль еще безопаснее, поэтому город и зона отчуждения вокруг него должны быть открыты для всего мира.

"Для начала мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции. Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов посещать зону отчуждения, о которых человек узнает, только приехав на пункт пропуска. Больше не будет запретов снимать видео и других подобных глупостей".

Пока над разрушенным четвертым энергоблоком возвышался первый саркофаг, в зону отчуждения ездили в основном сталкеры и диггеры. Затем этими местами стали интересоваться и просто туристы. Когда же вышел сериал «Чернобыль», турпоток начал заметно расти. Новое укрытие позволит снизить выбросы радиации и принимать в зоне отчуждения гораздо больше путешественников, уверен директор по научно-методической работе туристической фирмы «ЧернобыльТур» Сергей Мирный: «На КПП зоны в этом году должно быть, по нашим оценкам, 130-150 тыс. туристов со всего мира. Многие из них едут в многодневные туры, поэтому там уже есть несколько отельчиков и хостелов. Значит, их нужно строить больше».

Сегодня радиационный фон в некоторых частях зоны отчуждения может достигать нескольких сотен микрорентген в час, при этом полностью безопасным уровнем радиации считаются показатели до 50 микрорентген. Четвертый энергоблок до сих пор хранит в себе ядерное топливо, и оно продолжает активно фонить, подчеркивает экс-руководитель объекта «Укрытие», начальник по эксплуатации первого саркофага Валентин Купный: «В блоке находится порядка 160-180 тонн урана. И никто не знает, что с ними нужно делать. Но их следует привести в контролируемое состояние, хотя бы с этого начать. А мы до сих пор не знаем, где, сколько лежит этой топливосодержащей массы. Так о каком контролируемом состоянии можно говорить?».

А пока специалисты продолжают думать над тем, что еще можно сделать с остатками разрушенной АЭС, в Чернобыль ездят не только туристы, но и Instagram-модели. Месяц назад в Сети разразился скандал вокруг откровенных фотографий на фоне полуразрушенных зданий в Припяти. Так что девушки, кроме радиации, получили еще и повышенную дозу критики.

По данным СМИ, новая арка саркофага над четвертым энергоблоком чернобыльской электростанции является крупнейшим движимым сооружением в мире.