Зрители оценивают последствия «Чернобыля»

Сериал «Чернобыль» расколол зрителей на два лагеря: пользователи рунета обсуждают достоверность картины и отмечают, что ее создатели исказили многие факты. В этом американцев обвиняют и на российских федеральных каналах. С критикой отдельных сцен выступили также некоторые участники событий — ликвидаторы последствий аварии. При этом в Сети немало и защитников сериала, которые делятся восторженными отзывами и подчеркивают, что это не документальная лента. Почему «Чернобыль» вызвал такую неоднозначную реакцию? Об этом — Глеб Силко.

В чем только не обвиняли сериал «Чернобыль»: и персонажи не похожи на реальных героев, и так называемой «клюквы» слишком много. Говорят, что американцы нарочно сняли «Чернобыль» так, чтобы показать, как в Советском Союзе было плохо. На этом фоне НТВ объявил о съемке российского сериала о Чернобыльской катастрофе. В центре сюжета — противостояние советского контрразведчика и агента ЦРУ за день до аварии. «Патриотичный ответ» сразу раскритиковали в соцсетях. Но «Коммерсантъ FM» выяснил, что с реальностью эта информация имеет мало общего. Режиссер проекта Алексей Мурадов рассказал, что сериал должен был выйти еще полтора года назад, когда о «Чернобыле» от HBO еще никто не слышал, но производство затянулось. Да и сюжет на самом деле совсем другой, говорит господин Мурадов: «Действие начинается за сутки до трагедии и заканчивается через несколько месяцев после нее. Это достаточно большой промежуток времени, и мы пытаемся понять, что же там произошло. На самом деле, это драма, наша история о том, как конкретные люди ее пережили. При этом в ней существует линия противостояния разведки и контрразведки. Но это не детектив, конечно.

И, безусловно, это не попытка противостоять американскому сериалу, эта лента не про злых ЦРУ-шников и добрых КГБ-шников или наоборот».

А другой телеканал — «Россия 24» — посвятил целый сюжет ошибкам в американском «Чернобыле». Ведущий Стас Натанзон заявил, в частности, что советские газеты на самом деле публиковали статьи академика Легасова, который участвовал в ликвидации аварии, хотя в сериале говорится, что это не так, отмечалось в сюжете.

Позднее выяснилось: статья все же не вышла в печать. Ведущему указали на его ошибку в соцсетях: позже он признал, что был неправ, а также пообещал извиниться в одном из следующих эфиров.

Следующий скандал был связан с самими ликвидаторами. СМИ обратились за комментарием к участнику тех событий, президенту союза общественных объединений «Союз "Чернобыль" России» Вячеславу Гришину. После этого появилось множество заголовков, что он якобы жестко раскритиковал картину.

«Коммерсантъ FM» связался с Гришиным и попросил его еще раз высказать мнение о сериале. Он действительно отметил, что в американском «Чернобыле» есть неточности, но подчеркнул, что выход сериала очень важен для ликвидаторов: «То, что зарубежный и наш зритель сегодня дал оценку мужеству и героизму ликвидаторов, для нас очень важно, потому что, к сожалению, сейчас крайне неохотно подходят к этой теме те, кто должен решать проблемы. Поэтому мы считаем, что фильм с точки зрения решения наших вопросов еще и очень своевременный, полезный, и полагаем, что и на нас обратят внимание те, кто должен решить проблемы людей, отдавших здоровье, а некоторые — и жизнь, во имя того, чтобы спаслись не только Европа, но, и как говорят некоторые эксперты, весь мир».

Конец дискуссиям положил министр культуры Владимир Мединский, который как правило, выступает с критикой западных кинопроектов. Но в этот раз заявил: сериал сделали мастерски, «красной клюквы» нет, и хотя некоторые моменты противоречат фактам, «Чернобыль» снят с «уважением к простым людям».

После выхода последней серии «Чернобыля» в соцсетях люди стали задаваться вопросом — будет ли второй сезон? Но в своем Twitter сценарист Крейг Мазин ответил, что сериал закончен, продолжения не будет.