До Чернобыля доехали фотомодели

Девушек, устроивших эротические фотосессии в Чернобыле, раскритиковали в соцсетях. Тысячи пользователей написали рассерженные комментарии под кадрами моделей в белье. Их обвиняют в неэтичном поведении и неуважении к жертвам трагедии. А интерес к зоне отчуждения объясняют популярностью сериала «Чернобыль». Что привлекает туристов в Чернобыле? И станут ли провокационные фото оттуда верным способом заполучить подписчиков? Об этом — Анастасия Парфенова и Юлия Грицай.

Девушка в красном белье сидит на подоконнике заброшенного дома. Другая модель приспускает белый защитный комбинезон, обнажая спину. За ней — деревянные рамы, стекла, в которых давно выбиты. Геотег на обеих фотографиях — Припять. Критику в соцсетях вызвали и кадры, на которых улыбающиеся люди сидят на качелях или машут в камеру на фоне полуразрушенных зданий.

Блогеры приезжали в Чернобыль и раньше, но после выхода одноименного сериала их в зоне отчуждения стало больше, говорит директор по работе с блогерами компании IP TEAM Олег Хамов: «Чтобы добраться до самой АЭС, нужно сутки штурмовать лес, ночевать в заброшенных домах, избегать охраны. На это смотрели люди с экранов своих телефонов, которым самим интересно побывать в Чернобыле, но они не могут сделать это по разным причинам. То, что сейчас Instagram-модели летят в Чернобыль, — не больше чем хайп. Я бы, например, навряд ли своих подопечных отправил получить дозу радиации ради пары удачных фото с места ЧП.

Я больше чем уверен, если завтра в Сибири образуется огромный кратер, туда вместе со спасателями и репортерами прилетит еще кучка моделей, которые напишут пост “в поддержку местных жителей”».

Если раньше в Чернобыль ехали в основном сталкеры и диггеры, то после просмотра одноименного сериала HBO зоной отчуждения заинтересовались и обычные люди. Представители турфирм рассказывают: поток желающих побывать на закрытой территории увеличился минимум на 40%. Сегодня радиационный фон в некоторых частях зоны отчуждения может достигать нескольких сотен микрорентген/час. При этом полностью безопасным уровнем радиации считаются показатели до 50 микрорентген. Поэтому полностью раздеваться там очень небезопасно. Кое-где даже нельзя ходить с коротким рукавом, рассказал директор турфирмы Chernobyl Zone — Radioactive Team Антон Юхименко: «У нас обычно летние месяцы всегда считались несезонным временем: приезжает очень мало людей, обычно это спринтеры — где-то 16 человек каждую субботу-воскресенье. Сейчас это объемы в 90 человек. Это два больших Neoplan — огромные туристические автобусы. Мы обычно спрашиваем людей, когда мы везем их в зону, кто смотрел сериал. И 80% людей поднимают руку. Однодневная поездка — это самый топовый продукт. Он самый доступный по стоимости: для иностранцев — $99, для украинцев — $49».

Многие девушки, выложившие в Instagram кадры с эротических фотосессий в Припяти, после волны критики снимки все-таки удалили. У других увеличилось количество фолловеров. Так, например, у модели в белом комбинезоне в момент выкладывания фотографии было 1,5 тыс. подписчиков, а к вечеру четверга — более 10 тыс. Но это лишь временный всплеск интереса. Когда блогеры выкладывают фотографии с геотегом, обычно популярнее становится именно место, а не сам человек, считает культуролог Екатерина Колпинец: «Это очень краткосрочный эффект. Он схлынет, как только эта тема уйдет из обсуждения, и никто уже не сможет удержать подписчиков, которых он набрал за это время. Маловероятна ситуация, когда ты был никому не известен и моментально стал известен благодаря геотэгу.

Рекламодатели и бренды заинтересованы в долгосрочных контрактах.

Если говорить об инфлюенсерах, это всегда долгосрочное влияние, и ты вкладываешься в инструменты, которые будут работать некоторое количество времени, а не просто задевают какие-то пиковые точки и потом исчезают из поля зрения».

Этические вопросы ранее вызывали и фотографии из других мест. Так, например, в марте музей в Освенциме попросил не публиковать кадры, на которых люди смеются и балансируют на рельсах, по которым в концентрационный лагерь доставляли обреченных на смерть узников.

Создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин порадовался тому, что вдохновил людей на посещение зоны отчуждения. Но при этом призвал туристов относиться к жертвам трагедии с уважением.