Медведев поддержал идею Медведчука возобновить диалог между российскими и украинскими партиями

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука развивать отношения между российскими и украинскими партиями. Об этом он заявил на встрече в московском офисе «Единой России» с руководством «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и ее сопредседателями Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко.
«Чего скрывать, диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно, и всячески поддерживаем намерения "Оппозиционной платформы" этот диалог возобновить. Для того чтобы он был устойчивым и носил системный характер, полагаю правильным подумать и о подготовке меморандума, чтобы между двумя партиями такие отношения развивались. Я думаю, что это будет на пользу делу»,— сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).
Премьер отметил необычный формат встречи, так как местом ее проведения стал московский офис «Единой России». И пожелал украинской партии достичь на предстоящих выборах в Раду таких же результатов, каких добилась правящая партия РФ.
«Не знаю, получится ли у вас достигнуть такого результата, как у "Единой России". Но мы желаем вам успеха на выборах, включая возможность сформировать правящую коалицию»,— сказал господин Медведев.
Ключевым сюжетом избирательной кампании «Оппозиционной платформы — За жизнь» стала тема мира в Донбассе. Мишенью Виктора Медведчука стал президент Владимир Зеленский, ранее заявлявший, что он готов на все, чтобы на востоке перестали гибнуть люди.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Виктор Медведчук дал бой на мирном фронте».
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