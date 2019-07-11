Дуплет по-испански

В полуфиналах Wimbledon сыграют сразу два представителя Испании. Рафаэль Надаль встретится со своим давним соперником швейцарцем Роджером Федерером, выигравшим в четвертьфинале у японца Кеи Нисикори свой сотый матч на этом турнире. А другую пару полуфиналистов составили прошлогодний чемпион Новак Джокович и Роберто Баутиста, который уже дважды в нынешнем сезоне побеждал первую ракетку мира.

Победами на траве испанских теннисистов, которые в большинстве своем сильны прежде всего на грунте, в наше время никого не удивишь. Это в конце прошлого века едва ли не каждый матч, выигранный ими на Wimbledon, воспринимался как сенсация. Правда, тогда и травяное покрытие на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба было принципиально иным — гораздо более быстрым, что, конечно, отражалось на мотивации большинства грунтовых специалистов, часто рассматривавших Wimbledon как хорошо оплачиваемую тренировку.

Из тех испанцев, которые продолжают выступать сейчас, первым на траве начал показывать достойные результаты ныне 37-летний Фелисиано Лопес. Неплохо освоил это покрытие Фернандо Вердаско, другой ветеран-левша. Ну а затем пришло время великолепного Рафаэля Надаля, прекрасно адаптировавшего свой контратакующий теннис к быстрым кортам. С 2006 по 2011 год он провел на Wimbledon пять финалов и в двух из них победил.

31-летний Роберто Баутиста, в общем, тоже никогда не тушевался на траве, хотя до особых подвигов в Лондоне у него дело не доходило.

Но сейчас перед полуфиналом, в котором соперником Баутисты будет Новак Джокович, шансы прошлогоднего чемпиона выглядят отнюдь не стопроцентными. Мало того, что до своего первого полуфинала на турнирах Большого шлема испанец добрался удивительно легко, отдав в пяти матчах лишь один сет — в четвертьфинале аргентинцу Гвидо Пелье, так он еще и Джоковича в этом году обыгрывал уже дважды — в Дохе и Майами. Хотя и серб во встрече с Давидом Гоффеном был очень хорош. После того как бельгиец повел с брейком в середине первой партии, серб решил завязывать с благотворительностью и взял десять геймов подряд.

Следом за Джоковичем на Центральный корт Wimbledon вышел Роджер Федерер, еще в предыдущем круге установивший рекорд чемпионатов Большого шлема по количеству матчей, выигранных на одном турнире. Это достижение еще на прошлой неделе принадлежало американцу Джимми Коннорсу, который в свое время успел отличиться на US Open 98 раз, но в Лондоне швейцарец сначала вырвался вперед, а теперь вот и отметил славный юбилей. Победу Федерера над Кеи Нисикори не назовешь безоговорочной. Отдав стартовый гейм на своей подаче, швейцарец в первой партии так и не сумел сделать брейк, да и затем не без труда преодолевал сопротивление японца, который, кстати, побеждал его в прошлом году на итоговом турнире ATP. Однако в решающие моменты преимущество Федерера все-таки сказалось. Последний брейк ему удалось сделать в девятом гейме четвертой партии. В итоге — 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Привычно коварной выглядела первая подача швейцарца, на которой он выиграл 81% очков — 57 из 70. Да и у сетки Федерер был очень хорош.

Однако даже такая солидная и уверенная игра отнюдь не гарантирует ему места в 12-м уимблдонском финале. Ведь на пути Федерера теперь стоит его вечный соперник — Рафаэль Надаль, который недавно обыграл его в полуфинале Roland Garros. Для ветерана, который пять недель назад в 33 года покорил тяжелейший турнир — Открытый чемпионат Франции, Надаль находится просто в потрясающей форме. И не случайно в Лондоне говорят о том, что именно сейчас он как нельзя лучше готов в третий раз выиграть Wimbledon.

Встреча с американцем Сэмом Куэрри, который в четырех предыдущих встречах лишь один раз потерял свою подачу, изначально выглядела для Надаля непростой.

Но с проблемами он столкнулся лишь в первом сете, в котором у Куэрри была возможность довести дело до тай-брейка. После этого почти двухметровый полуфиналист Wimbledon 2017 года потерял нить игры и уверенность в себе. И Надаль, который, казалось, забыл про свои хронически больные колени, рванул вперед, победив — 7:5, 6:2, 6:2 за 2 часа 7 минут. Тем самым, кстати, он первым обеспечил себе путевку на итоговый турнир Nitto ATP Finals. Следующим в случае победы в полуфинале это может сделать Джокович.

Евгений Федяков