Даниил Медведев прицелился в десятку

Вторая неделя Wimbledon пройдет без участия российских игроков. Это стало ясно после того, как в третьем круге Wimbledon Карен Хачанов уступил испанцу Роберто Баутисте, а Даниил Медведев — бельгийцу Давиду Гоффену. Тем не менее после завершения турнира в первой десятке могут оказаться оба россиянина. Вероятность этого достаточно высока.

Карен Хачанов и Даниил Медведев, 9-я и 13-я ракетки мира, в третьем круге Wimbledon получили тех же самых соперников, с которыми они имели дело в этом году на той же стадии Australian Open. Хачанову достался 22-й номер мирового рейтинга Роберто Баутиста, уверенно обыгравший его тогда в трех партиях. Правда, в мае россиянину удалось взять верх над испанцем в Риме, да и хорошая победа во втором круге над Фелисиано Лопесом, казалось, должна была придать Хачанову уверенности. Тем не менее повторить свой прошлогодний уимблдонской результат — выйти в 1/8 финала — ему не удалось.

31-летний Баутиста — теннисист не слишком титулованный и не самый разносторонний. Он хорош на задней линии, где предпочитает использовать достаточно плоские удары, обладает неплохой подачей, но не всегда стабилен. Впрочем, давно замечено, что, находясь в хорошей форме, Баутиста становится опасным практически для любого оппонента. Скажем, в этом году он уже дважды, в Дохе и Майами, умудрился обыграть самого Новака Джоковича.

Причем любимое покрытие для него — не грунт, как для большинства испанцев, а хард, на котором он завоевал семь титулов из девяти.

На траве Баутиста тоже играть умеет. Именно на ней он летом 2014 года выиграл свой первый турнир в голландском Хертогенбосе. Поэтому задача перед Хачановым стояла непростая, тем более что в двух предыдущих матчах нынешнего Wimbledon испанец выглядел очень хорошо. Однако качество тенниса Баутисты превзошло все ожидания. В пяти геймах первой партии на своей подаче он вообще отдал лишь одно очко из 21, действуя практически безошибочно, а в итоге без лишних вопросов завершил матч в свою пользу — 6:3, 7:6 (7:3), 6:1.

По ходу первого сета встречи Даниила Медведева с бельгийцем Давидом Гоффеном, которая состоялась на том же самом втором корте Всеанглийского лаун-теннисного клуба, где играли Хачанов и Баутиста, стало известно, что потерпел поражение прошлогодний финалист Wimbledon южноафриканец Кевин Андерсон, достаточно быстро и неожиданно уступивший в трех партиях аргентинцу Гвидо Пелье. Это означало, что вне зависимости от результата матча третьего круга Медведев получает хорошие шансы составить Хачанову компанию в первой десятке. Помешать такому развитию событий может лишь выход в финал одного из нескольких теннисистов, находящихся в рейтинге гораздо ниже. Первым из них, кстати, является Баутиста.

В Мельбурне Медведев обыграл Гоффена в трех партиях. Правда, тогда бельгиец играл не так здорово, как в последние недели.

К специалистам травяных кортов его, конечно, не отнесешь, хотя этот универсал может ярко проявить себя на любом покрытии. К сильным сторонам Гоффена, которого тренирует экс-чемпион Australian Open швед Томас Юханссон, бывший соперник Евгения Кафельникова и Марата Сафина, относятся быстрые ноги и отличный удар справа. Для травы такие козыри подходят отлично.

По большому счету это был матч примерно равных игроков. Он продолжался более трех с половиной часов, в пятом сете Медведев вел со счетом 4:1, и был момент, когда его победа выглядела уже почти очевидной. Но как ни старался россиянин, как ни бегал по задней линии и ни спорил с судьей, а выиграть первый за карьеру пятисетовый матч ему так и не удалось. Гоффен победил — 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5.

Евгений Федяков