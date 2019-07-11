Как Николай Шишкин надзирал за госсобственностью

Одним из наиболее резонансных споров последнего времени, в котором участвовала облпрокуратура, стал суд за право собственности на 52 га яблоневых садов на северной окраине Воронежа. Этот участок на улице Шишкова несколько лет назад приватизировало местное ООО «Спартан», которое затем продало его частями компаниям «Выбор» (один из крупнейших застройщиков региона) и «Атлант». В январе 2018 года по инициативе облпрокуратуры суд вернул в собственность государства участок «Атланта», а в июне нынешнего года Верховный суд РФ возвратил и 27,1 га, на которые претендовал «Выбор». Владелец «Спартана» Владимир Поволоцкий в минувшем году был осужден на шесть лет колонии за мошенническое хищение яблоневых садов. По версии обвинения, в 2015 году бизнесмен реализовал схему, в рамках которой смог по поддельным документам выкупить 77 га садов по кадастровой стоимости: в результате государственная недвижимость рыночной стоимостью почти 900 млн руб. оказалась в частных руках за 5 млн руб.

Также надзорное ведомство приняло непосредственное участие в разработке региональной законодательной базы, благодаря которой Воронежская область смогла отчитаться о решении проблемы обманутых дольщиков. Таковых в региональном реестре якобы почти не осталось. До этого при встречах с экс-губернатором Алексеем Гордеевым Николай Шишкин неоднократно докладывал о различных «тенденциях развития негативных процессов на рынке долевого строительства». Они, в частности, проявлялись в недостаточном контроле за девелоперами со стороны инспекции Госстройнадзора и нецелевом использовании участков. На встречах с первыми лицами субъекта господин Шишкин также часто заострял внимание на проблемах в сферах ЖКХ, благоустройства и транспортного обеспечения. Еще в 2007 году облпрокуратура после проверки расходования 668 млн руб., выделенных из госбюджета на ремонт дорог в Воронеже, установила, что подрядчики были выбраны фактически без конкурса, сметы завышены, работы проведены некачественно, а заказчиком выступило МУП «Горкомхоз», которое на тот момент находилось в стадии банкротства.

По данным прокуратуры Воронежской области, за 2018 год в регионе было выявлено 4 тыс. нарушений законов о противодействии коррупции (на 36% меньше, чем годом ранее), по материалам ведомства возбуждено девять уголовных дел (семь в 2017-м). Облпрокуратурой за указанный период отменено 425 (450 годом ранее) постановлений о возбуждении уголовного дела и 37 тыс. постановлений об отказе в возбуждении дела. Сотрудники надзорного ведомства приняли участие в рассмотрении более 12 тыс. уголовных и 7,5 тыс. гражданских дел в судах различных инстанций. За прошлый год в Воронежской области было зарегистрировано 29,3 тыс. преступлений (32,5 тыс. — в 2017-м), из них тяжких и особо тяжких — 6,7 тыс. (6,5 тыс.), экономической направленности — 1,5 тыс. (1,6 тыс.), коррупционной — 295. Процент раскрываемости преступлений за минувший год достиг 46,1 (43,3% в 2017-м).