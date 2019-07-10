«Автостат» назвал десять самых популярных автомобилей в Сибири

Седан Lada 2106 оказался самым распространенным автомобилем в Сибирском федеральном округе. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на учете стоит 234,5 тыс. автомобилей этой модели, причем более 40% выпущены в советский период, то есть до 1992 года.

Второе место в сибирском автопарке занимает Toyota Corolla, которых зарегистрировано 202,6 тыс. штук. Далее в рейтинге «Автостата» идут сразу три модели Lada: седан 2107 (178,9 тыс.), внедорожник 4х4 (162,3 тыс.) и хэтчбек 2109 (88,6 тыс.). Остальные модели в десятке самых распространенных в Сибири тоже представляют преимущественно российский автопром. В рейтинг также вошли Toyota Camry (86,6 тыс.), «Москвич» (85,3 тыс.), Lada 2105 (82 тыс.), Lada 2101 (78,7 тыс.) и ГАЗ-3110 (77,9 тыс.).

По данным «Автостата», всего на 1 января 2019 года в Сибири числилось почти 5 млн легковых автомобилей, причем каждое четвертое транспортное средство имеет правый руль. Средний возраст перепродаваемых в Сибири легковых автомобилей составляет почти 14 лет, что заметно выше, чем в целом по стране.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале “Ъ-Сибирь” «Банки подогрели авторынок»

Илья Галагуз